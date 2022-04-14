В Дептрансе рассказали об интеграции МЦД с другими видами городского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские центральные диаметры являются частью городской транспортной системы благодаря интеграции со столичным транспортом и единой тарифной системе, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Мы создаем бесшовное пространство с удобными и бесплатными пересадками между МЦД, метро и МЦК. И для пересадки нужна только карта "Тройка". По билету "Кошелек" карты "Тройка" пересесть с МЦД на метро и МЦК можно бесплатно за 90 минут с первой валидации. Это можно сделать на 21 пересадочной станции D1 и D2, а в будущем их станет 27", – отмечается в сообщении.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что максимальная стоимость проезда по "Тройке" на МЦД с бесплатной пересадкой на метро составляет 56 рублей, а у обычного пригородного билета с пересадкой может быть стоимость выше в 5 раз.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ранее Сергей Собянин поручил создать бесплатную пересадку между разными видами рельсового транспорта. И уже с момента запуска МЦД москвичи сэкономили более 7,5 миллиарда рублей. Также диаметры оказались востребованы среди многих автолюбителей.

"Это говорит о том, что поездки на наземном метро действительно удобные и выгодные", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года пассажиры совершили более 919 миллионов поездок на московском транспорте. 571 миллион раз с начала года жители столицы воспользовались метро и МЦК, трамваями – 43 миллиона, на наземном транспорте и МЦД пассажиры совершили поездки 261 и 44 миллиона раз.

