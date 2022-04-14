Новая магистральная трамвайная линия появится в Москве

В столице появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова, а также позволит добраться от Комсомольской площади до Бульварного кольца в два раза быстрее, не спускаясь в метро.

Когда запустят новый маршрут? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

