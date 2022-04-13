В Госдуме объяснили продление срока действия истекающих водительских прав

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Решение о продлении действия истекающих водительских прав было принято для сохранения денег граждан в текущих непростых условиях, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Андрей Колесник в разговоре с Life.ru.

"Вообще надо на больший срок давать (водительские права. – Прим. ред.), если нет никаких происшествий. <...> Я считаю, это вполне целесообразно. Время такое. Надо экономить деньги россиян", – отметил Колесник, пояснив, что сдача экзамена предусматривает внесение определенной платы.

Колесник добавил, что удостоверения будут продлены автоматически не всех граждан, поскольку каждого водителя необходимо проверить на нарушения.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в России на три года продлят срок действия истекающих водительских удостоверений. Данное решение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает или истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. Их действие будет продлено автоматически.