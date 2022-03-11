В Госдуме предложили ввести механизм досрочного возвращения водительских прав

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести механизм досрочного возвращения водительских прав после их лишения. Соответствующие письма он направил руководителям Верховного суда, МВД и Минюста России, сообщает RT.

Нилов рассказал, что он получил предложение о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях. Депутат отметил, что данный вопрос давно обсуждается общественностью. По его словам, необходимо скооперировать оценки различных экспертов для дальнейшей подготовки законопроекта.

"Прошу вас дать поручение для проведения экспертной оценки целесообразности внесения законодательной инициативы, связанной с досрочным освобождением от административного наказания в виде лишения специального права на управление транспортным средством в отдельных случаях", – говорится в обращении.

Нилов добавил, что о досрочном возврате прав речь не идет в случае управления транспортом в состоянии опьянения или отказа от медосвидетельствования. Он пояснил, что сейчас прав могут лишить за оставление места ДТП.

"Или водитель был лишен прав из-за отсутствия номерного знака, утраченного в результате внештатных или форс-мажорных ситуаций. Помимо этого, трудовая деятельность ряда граждан связана с управлением автомобилем и лишение прав влечет и потерю дохода. Все эти обстоятельства будут проработаны с экспертным сообществом", – подчеркнул Нилов.

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