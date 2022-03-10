В России могут на полгода отказаться от системы "Платон" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство рассматривает возможность на шесть месяцев отказаться от системы "Платон", которая предусматривает сбор платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.

В материале говорится, что постановление должно быть готово к 31 марта, а за его подготовку ответственны Минфин и Минтранс.

По данным издания, с просьбой временно отказаться от "Платона" в правительство обратилась национальная ассоциация грузового автотранспорта "ГрузАвтоТранс". Также в письме на имя премьер-министра России Михаила Мишустина ассоциация предложила ввести ряд послаблений для грузовиков.

Система "Платон" была создана 15 ноября 2015 года. Она предназначена для большегрузов весом более 12 тонн. Изначально планировалось установить тариф на уровне 3,73 рубля за километр пути, но из-за акций протеста дальнобойщиков его снизили до 1,53 рубля. Периодически происходит повышение тарифов. В настоящее время тариф составляет 2,54 рубля за километр.

С 1 января 2022 года в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Так, получать пропуска водителям большегрузов нужно и ночью. Речь идет о периоде с 23:00 до 07:00.

Ранее власти Москвы упростили процесс получения пропусков для грузовых машин, а также продлили срок адаптационного периода. Уточнялось, что перевозчикам для получения пропуска потребуется предоставлять всего три документа: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическую карту.

До этого Сергей Собянин сообщил, что количество грузовиков в Москве снизилось на 10% после полного открытия ЦКАД. Также выросла скорость движения на МКАД, почти на треть сократилось число аварий с участием тяжелых машин.

