Собянин заявил о сокращении на 10% числа грузовиков в Москве после открытия ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что с момента открытия Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) количество грузовиков в Москве сократилось на 10%. Об этом он написал в Twitter.

"С июля, когда мы полностью открыли ЦКАД, количество грузовиков в Москве снизилось на 10%. Это улучшило дорожную ситуацию. Почти на треть сократились аварии с участием тяжелых машин, немного выросла скорость движения на МКАД", – говорится в публикации.

Мэр добавил, что теперь машины весом свыше 3,5 тонны, доставляющие продукты в столицу, могут попасть в город только днем и только по пропускам. Остальные большегрузы, которые раньше проезжали через Москву транзитом, переведены на ЦКАД и "бетонки" – А-107 и А-108.

8 июля Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги от Калужского до Симферопольского шоссе. Президент проехал по нему за рулем "Ауруса".

Общая протяженность ЦКАД – 336,5 километра. Трасса пересекает 13 федеральных автодорог.

