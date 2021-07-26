Путин предложил создать новую кольцевую автодорогу вокруг Петербурга

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Владимир Путин предложил создать вокруг Санкт-Петербурга новую кольцевую автодорогу по аналогии с ЦКАД вокруг Москвы.

"Нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удаленное кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с Центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье", – сказал президент в ходе совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Глава государства также отметил, что сейчас власти привлекают средства из Фонда национального благосостояния, чтобы связать одной дорогой Северную столицу, Москву, Казань и Екатеринбург, что позволит двигаться от Балтики прямо до Урала.

8 июля Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги от Калужского до Симферопольского шоссе. Президент проехал по нему за рулем "Ауруса".

Протяженность открытого отрезка дороги составляет 25 километров. Общая протяженность ЦКАД – 336,5 километра. Трасса пересекает 13 федеральных автодорог.

