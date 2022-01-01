Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонны вступили в силу в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С субботы, 1 января, в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как утверждается в материале, теперь получать пропуска водителям большегрузов нужно будет и ночью. Речь идет о периоде времени с 23:00 до 07:00.

За поездку без пропуска водители грузовиков весом свыше 3,5 тонны будут получать штрафы – 5 тысяч рублей с каждой камеры, зафиксировавшей нарушение.

Получить пропуск можно бесплатно, подключившись к региональной навигационно-информационной системе (РНИС). Для этого в машине должен быть установлен специальный терминал, после чего водитель должен войти в систему через учетную запись mos.ru или госуслуг.

Ранее власти Москвы упростили процесс получения пропусков для грузовых машин, а также продлили срок адаптационного периода. Уточнялось, что перевозчикам для получения пропуска потребуется предоставлять всего три документа: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическую карту.

До этого Сергей Собянин сообщил, что количество грузовиков в Москве снизилось на 10% после полного открытия ЦКАД. Также выросла скорость движения на МКАД, почти на треть сократилось число аварий с участием тяжелых машин.