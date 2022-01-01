Новые правила для движения грузовиков свыше 3,5 тонны вступили в силу в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
С субботы, 1 января, в Москве начали действовать новые правила для движения грузовых автомобилей весом свыше 3,5 тонны. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Как утверждается в материале, теперь получать пропуска водителям большегрузов нужно будет и ночью. Речь идет о периоде времени с 23:00 до 07:00.
За поездку без пропуска водители грузовиков весом свыше 3,5 тонны будут получать штрафы – 5 тысяч рублей с каждой камеры, зафиксировавшей нарушение.
Получить пропуск можно бесплатно, подключившись к региональной навигационно-информационной системе (РНИС). Для этого в машине должен быть установлен специальный терминал, после чего водитель должен войти в систему через учетную запись mos.ru или госуслуг.
Ранее власти Москвы упростили процесс получения пропусков для грузовых машин, а также продлили срок адаптационного периода. Уточнялось, что перевозчикам для получения пропуска потребуется предоставлять всего три документа: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическую карту.
До этого Сергей Собянин сообщил, что количество грузовиков в Москве снизилось на 10% после полного открытия ЦКАД. Также выросла скорость движения на МКАД, почти на треть сократилось число аварий с участием тяжелых машин.
Количество грузовиков в Москве снизилось на 10% – Собянин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: