В Москве упростили получение пропусков для грузовых машин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Власти Москвы упростили процесс получения пропусков для грузовых машин, а также продлили срок адаптационного периода. Об этом сообщил первый замглавы столичного Дептранса Роман Латыпов.
В настоящее время для грузовиков тяжелее 3,5 тонны без соответствующих пропусков ограничен въезд в Москву утром. Однако с 1 января 2022 года это правило начнет действовать и ночью. Латыпов напомнил, что на днях Сергей Собянин подписал постановление, которым до 1 июля упростил правила получения пропусков.
"Процесс пойдет быстрее, и мы ожидаем, что многие грузоперевозчики тоже решат перевозки по МКАД осуществлять в ночное время, а не в утренний час пик и дневное время", – цитирует замглавы Дептранса РИА Новости.
Он уточнил, что в указанный период перевозчикам для получения пропуска потребуется предоставлять всего три документа: свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение и диагностическую карту.
Помимо этого, добавил Латыпов, до 31 декабря 2022 года продлено действие адаптационного периода, благодаря чему перевозчикам для получения пропусков, действующих внутри МКАД, не нужно будет предоставлять документы и сведения о владении автомобилем, наличии мест стоянки и прохождении техосмотра.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что количество грузовиков в Москве снизилось на 10% после полного открытия ЦКАД. Также выросла скорость движения на МКАД, почти на треть сократилось число аварий с участием тяжелых машин.
Количество грузовиков в Москве снизилось на 10% – Собянин
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