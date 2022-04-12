Действие истекающих водительских удостоверений продлят в РФ на 3 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В России на три года продлят срок действия истекающих водительских удостоверений. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Оно пролонгирует на три года действие российских национальных водительских удостоверений. Тех, которые предстояло обменять в течение ближайших двух лет", – сообщил глава кабмина.
Данное решение коснется водительских удостоверений, срок действия которых истекает или истек в период с 1 января текущего года по 31 декабря 2023 года. Их действие будет продлено автоматически.
Также на год будет продлен срок действия диагностических карт транспортных средств, которые задействованы в районах Крайнего Севера и предназначены для перевозки опасных грузов. Кроме того, продление затронет отдельные санитарно-эпидемиологические заключения и свидетельства о государственной регистрации племенных стад.
"Это решение позволит снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и организации, а также сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур", – подчеркнул Мишустин.
Ранее стало известно, что российское правительство рассматривает возможность на шесть месяцев отказаться от системы "Платон". Она предусматривает сбор платы с грузовиков массой более 12 тонн в качестве возмещения вреда, причиняемого ими федеральным дорогам.
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