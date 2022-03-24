Личные документы граждан ДНР и ЛНР признают в России

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Личные документы граждан Донецкой и Луганской народных республик будут официально признаны в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр министерства внутренних дел РФ.

"Их документы (жителей ДНР и ЛНР. – Прим. ред.), в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Также им помогут с оформлением других необходимых документов и продлением статуса беженцев. Благодаря этому жители указанных республик и Украины, бежавшие в Россию, смогут работать на всей территории страны без патента.

Ранее стало известно, что в период с 18 февраля по 16 марта текущего года более 1,2 тысячи жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины получили временное убежище в России. Всего с вопросом о предоставлении убежища на территории РФ обратились 1 515 граждан перечисленных государств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

