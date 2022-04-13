Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Парад трамваев пройдет в Москве 16 апреля. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"По решению мэра Москвы Сергея Собянина в Москве сняты все ограничения, поэтому мы возобновляем добрую традицию – 16 апреля состоится парад трамваев", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Маршрут трамваев будет пролегать от депо имени Баумана до Останкинского пруда. Жители столицы смогут увидеть 8 исторических вагонов разных эпох, самому старому из которых 114 лет.

"В 11:20 трамваи выйдут из депо имени Баумана. В 12:00 ворота депо откроются для всех. Примерно в это время колонна вернется в депо, ее можно встретить прямо там", – рассказали в Дептрансе.

Кроме того, до 15:00 в депо имени Баумана будет открыта выставка, на которой москвичи смогут увидеть 15 моделей вагонов. Там же гостей будут встречать и музыканты проекта "Музыка в метро".

Ранее стало известно, что впервые за 40 лет в Москве появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на Площади трех вокзалов с Бульварным кольцом.

