Москвичи совершили более 919 млн поездок на городском транспорте с начала года – Ликсутов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С начала 2022 года пассажиры совершили более 919 миллионов поездок на московском транспорте, рассказал Москве 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

571 миллион раз с начала года жители столицы воспользовались метро и МЦК, трамваями – 43 миллиона, на наземном транспорте и МЦД пассажиры совершили поездки 261 и 44 миллиона раз.

"Сергей Собянин поставил нам задачу – продолжать делать московский транспорт еще комфортнее, безопаснее, доступнее и современнее. Именно поэтому каждый год все больше жителей выбирают метро и МЦК, трамваи, электробусы, автобусы и МЦД", – отметил Ликсутов.

По словам заммэра, за этот же период количество совершенных поездок на машинах было на 5% меньше, это говорит о том, что часть автомобилистов стали чаще передвигаться на городском транспорте.

"Уверен, что в будущем мы и дальше будем видеть, как растет количество поездок. Мы к этому готовы – запас провозной способности есть", – заключил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве впервые за 40 лет появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова и соединит крупнейший хаб на Комсомольской площади с Бульварным кольцом.

Участок создаст дополнительные трамвайные диаметры через весь город и сделает поездки комфортнее для двух миллионов человек.

