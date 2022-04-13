Оператор кикшеринга "Яндекс Go" возобновил работу в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве возобновил работу оператор кикшеринга "Яндекс Go", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"В этом году самокаты вышли в обновленной модели Ninebot Max Plus. Что нового: у самоката есть держатель для телефона с беспроводной зарядкой; "Алиса" голосом предупреждает, например, о разблокировке и блокировке самоката, если он скоро разрядится; можно забронировать несколько самокатов на один аккаунт", – говорится в сообщении.
В Дептрансе уточнили, что жители столицы могут забронировать самокат в приложении "Московский транспорт" и приложении оператора.
"В этом году мы продолжим делать все, чтобы электросамокаты были удобными и безопасными для всех", – отмечается в сообщении.
Пункты проката электросамокатов открылись в Москве 5 марта. В столичном Дептрансе отметили, что в этом году сезон начался раньше обычного. По словам главы ведомства Максима Ликсутова, в столице электросамокаты становятся популярнее с каждым годом.
Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ).
В столице открылся сезон аренды электросамокатов
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