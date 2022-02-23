На Авиационной улице обновят трамвайные пути

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Авиационной улице отремонтируют трамвайные пути. Соответствующий проект уже согласован. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы пройдут на отрезке от пересечения Авиационной и Пехотной улиц, включая трамвайный узел Волоколамское шоссе – угол улицы Панфилова, а также от узла до переезда между Светлым проездом и улицей Царева.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в общей сложности в порядок приведут 1,3 километра путей. Также на ремонтируемом участке обновят инженерные коммуникации.

"Начиная с 2011 года правительство столицы реализует комплексную программу по модернизации трамвайного движения в столице. В ближайшие годы все трамвайные пути станут менее шумными, а сами трамваи – более комфортными для пассажиров", – отметил Леонов.

По словам главы Мосгорэкспертизы, проект капремонта трамвайных путей в районах Коптево и Щукино предполагает укладку трамвайного пути шпально-щебеночной и блочной конструкций. Положение путей в плане при этом не изменится.

В период проведения работ для движения транспорта планируют оставить открытыми порядка 3,5 метра дороги в каждом направлении при максимальном ограничении скорости до 40 километров в час. Останавливаться на участке будет запрещено.

С 01:30 до 05:30 специалисты будут обустраивать временные расширения, занимающие не больше одного метра проезжей части. На ремонтируемом участке установят временные дорожные знаки и нанесут разметку на дорожное полотно.

Для передвижения пешеходов обустроят деревянные настилы и мостики шириной порядка 1,5 метра.

Ранее сообщалось, что в Красносельском и Мещанском районах столицы заменят 2,5 километра трамвайных путей. Работы будут проходить на участке от Делегатской улицы до пересечения с улицей Дурова, а также от дома 33, корпуса 1, на проспекте Мира до Протопоповского переулка, дома 40, включая криволинейные участки поворота на Каланчевскую улицу. Пути отремонтируют и на участке от дома 49 на улице Дурова до улицы Гиляровского.