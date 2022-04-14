"Это наш город": Face Pay в метро Москвы использовали более 19 млн раз

Пассажиры и сотрудники столичного метро воспользовались сервисом Face Pay более 19 миллионов раз.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту.

Затем пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.