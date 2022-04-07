Новая 700-метровая выделенная полоса появится на Новопеределкинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С 27 апреля на Новопеределкинской улице появится новая 700-метровая выделенная полоса. Она продлится от Новоорловской до Родниковой улицы.
"Выделенка ускорит движение четырех маршрутов городского транспорта: на них ездят больше 13 тысяч пассажиров в сутки. Они будут проезжать этот участок быстрее и при ежедневных поездках смогут за год сэкономить около шести часов", – сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
В Дептрансе добавили, что в 2022 году в столице появятся еще около 30 километров выделенных полос.
В столице 14 февраля заработали новые выделенные полосы для общественного транспорта на пяти участках. Ожидается, что новые выделенные полосы сделают более комфортными и быстрыми поездки более чем для 35 тысяч пассажиров в день.
В частности, пассажиры маршрутов № 57 и 111, которые проходят по Университетскому проспекту, смогут экономить до 5 минут времени в пути. А выделенная полоса на площади Тверской Заставы теперь позволяет общественному транспорту въезжать на саму площадь.
Выделенные полосы для транспорта ввели еще на пяти участках дорог в Москве
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