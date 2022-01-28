Новый сервис с расписанием наземного транспорта появился в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве на остановках общественного транспорта начали размещать QR-коды с актуальным расписанием. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык объяснил, что благодаря таким кодам пассажирам легче посмотреть расписание на конкретной остановке и узнать, когда приедет автобус. Чтобы узнать время прибытия нужного транспорта, надо навести камеру телефона на плакат и отсканировать QR-код.

Если у пассажира установлено приложение "Московский транспорт", то прогноз автоматически в нем откроется. Если приложения нет, то откроется его облегченная версия без скачивания или web-версия.

Такие плакаты появились уже на тысяче остановок. За первый месяц новым сервисом воспользовались более 65 тысяч человек.

"Теперь на остановке вы всегда будете в курсе, когда подъедет ваш автобус и есть ли у вас время, чтобы отойти в магазин. Еще одна удобная альтернатива в поиске расписания – информация о времени прибытия будет всегда под рукой", – заявил Кизлык.

По его словам, для контроля расписания наземного транспорта используется информационная система анализа движения на базе ЦОДД. Там формируются аналитические данные по передвижению транспорта. Система контролирует работу более 16 тысяч единиц наземного транспорта на всех городских маршрутах. В режиме реального времени формируется прогноз прибытия для тысячи информационных табло и мобильных приложений "Московский транспорт", Яндекс, Google, 2GIS.

В Дептрансе постоянно ищут возможности улучшить сервис. Несколько лет назад таблички с QR-кодами разместили на светофорах в Москве, чтобы граждане могли в несколько кликов сообщить о любых проблемах с оборудованием.

В декабре в столице появились пять новых участков выделенных полос для общественного транспорта. В частности, выделенка длиной 400 метров появилась на Зеленодольской улице – от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта.

Выделенка длиной 450 метров появилась на Электродной улице – от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Приоритетный проезд по шоссе получили маршруты № 46 и 659, которые каждый день перевозят более 5 тысяч человек до станции метро "Шоссе Энтузиастов".

Также выделенные полосы по 400 метров каждая появились на улице Верхней Сыромятнической – от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка в обоих направлениях. Специальная полоса для общественного транспорта на левой стороне обеспечит приоритетный проезд компенсационному автобусу № 024 и автобусу № 40. Оба ежедневно перевозят более 7 тысяч человек.

