Фото: портал мэра и правительства Москвы

В трех округах столицы временно изменится схема движения транспорта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 3 декабря ограничат движение транспорта на нескольких участках на улице Кубинке из-за строительных работ.

Также с 3 декабря будет перекрыт участок Крутицкой набережной от Новоспасского моста до дома 14А, строения 3, на улице Симоновский Вал. Ограничения будут действовать по 18 декабря 2022 года.

С 6 по 21 декабря ночью из-за проведения дорожных работ будет перекрыт участок Каспийской улицы от владения 2, корпуса 1, строения 2, до владения 2А.

Ранее сообщалось, что с 24 октября по 27 апреля 2022 года на участке улицы Загорьевской ограничат движение из-за инженерных работ. Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме.