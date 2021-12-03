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Транспорт

03 декабря, 22:00

В трех округах столицы временно изменится схема движения транспорта

транспорт город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В трех округах столицы временно изменится схема движения транспорта, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 3 декабря ограничат движение транспорта на нескольких участках на улице Кубинке из-за строительных работ.

Также с 3 декабря будет перекрыт участок Крутицкой набережной от Новоспасского моста до дома 14А, строения 3, на улице Симоновский Вал. Ограничения будут действовать по 18 декабря 2022 года.

С 6 по 21 декабря ночью из-за проведения дорожных работ будет перекрыт участок Каспийской улицы от владения 2, корпуса 1, строения 2, до владения 2А.

Ранее сообщалось, что с 24 октября по 27 апреля 2022 года на участке улицы Загорьевской ограничат движение из-за инженерных работ. Ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме.

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