Реверсивное движение на участке МЦД-1 запустят 12 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская с 12 декабря запустят реверсивное движение поездов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 12 декабря на участке Белорусская – Савеловская D1 начнется реверсивное движение поездов. Это необходимо для расширения участка, чтобы уже в 2023 году запустить D4. Поезда пойдут по одному пути по очереди в обе стороны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет этого будет существенно ограничена пропускная способность линии, что приведет к сокращению количества "сквозных" рейсов. Движение между Белорусской и Савеловской будет организовано "пакетным" способом, который предусматривает пропуск сразу нескольких поездов в одну сторону. Интервал их движения будет составлять от 5 до 30 минут.

"Сквозными" поездами будут не только те, что курсируют между Лобней и Одинцовым, но и поезда из дальнего пригорода, а также аэроэкспрессы между Одинцовым и аэропортом Шереметьево", – отмечается в материале.

Данные изменения практически не затронут пригородные участки МЦД-1 – объем движения на радиусах в часы пик сохранится почти на прежнем уровне. Однако для некоторых поездов Савеловский и Белорусский вокзалы станут конечными остановками, а другие не будут останавливаться на станциях Беговая и Тестовская.

"В это же расписание также встроены аэроэкспрессы. Одна половина поездов проследует по "сквозному" маршруту между Одинцовым и Шереметьево, другая – по укороченному, только между Белорусским вокзалом и аэропортом", – пояснили в Дептрансе.

Там уточнили, что поезда с Белорусского вокзала в Шереметьево и в обратную сторону будут отправляться через каждые 30–40 минут, а из Одинцова – каждые 70 минут. Время в пути останется прежним.

"На участке Одинцово – Белорусский вокзал часть двухэтажных поездов будет курсировать только в режиме МЦД и не поедет дальше в аэропорт. Добраться в Шереметьево можно также на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро "Ховрино", – указано в релизе.

В департаменте призвали внимательно изучать расписание во время планирования поездки, а также использовать альтернативные маршруты.

Ранее в Дептрансе пояснили, что запуск реверсивного движения поездов на центральном участке МЦД-1 необходим для проведения масштабной реконструкции узкого железнодорожного участка Беговая – Савеловская. За время действия реверса планируется построить еще два дополнительных главных пути протяженностью 15 километров, провести комплексное развитие инфраструктуры и возвести 3,8 километра шумозащитных экранов.