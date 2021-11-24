Реверсивное движение на участке маршрута МЦД-1 запустят до конца 2021 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Реверсивное движение поездов на участке первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) от станции Белорусская до станции Савеловская планируют запустить до конца текущего года. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.
"Это необходимо для проведения масштабной реконструкции узкого ж/д участка Беговая – Савеловская. В настоящее время правительство Москвы и ОАО "РЖД" прорабатывают сроки реверса. Задача – провести работы в максимально сжатые сроки", – говорится в сообщении.
В Дептрансе отметили, что за время действия реверса планируется построить еще два дополнительных главных пути, провести комплексное развитие инфраструктуры и возвести 3,8 километра шумозащитных экранов.
В свою очередь, в пресс-службе МЖД рассказали, что на Белорусском вокзале уложены четыре стрелочных перевода, а также установлено дополнительное оборудование для управления движением в автоматическом режиме. Также ведутся подготовительные работы для возведения подпорных стен.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что количество коротких поездок на Московских центральных диаметрах внутри города с момента их запуска выросло на 86%. По его словам, москвичи все чаще используют МЦД в качестве альтернативы другим видам транспорта. Ликсутов отметил, что сегодня МЦД в среднем перевозят более 570 тысяч человек в день.
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