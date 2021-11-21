Количество поездок на МЦД внутри Москвы выросло на 86 процентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Количество коротких поездок на Московских центральных диаметрах внутри города с момента их запуска выросло на 86%, москвичи все чаще используют МЦД в качестве альтернативы другим видам транспорта, заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Он напомнил, что внедрение проездных карт "Тройка" и обновление инфраструктуры в рамках реализации проекта МЦД сделало столичные железные дороги не только пригородным, но и удобным внутригородским транспортом.
"С момента запуска диаметров количество поездок внутри города выросло на 86 процентов. Это говорит о том, что пассажиры стали использовать МЦД как наземное метро и альтернативу другим видам транспорта", – отметил Ликсутов.
По его словам, сегодня МЦД в среднем перевозят более 570 тысяч человек в день, что сопоставимо с населением Оренбурга.
"В целом пассажиропоток на МЦД-1 и МЦД-2 вырос на 17% по сравнению с периодом до запуска МЦД, и это несмотря на ковидные ограничения. Сегодня в будни диаметрами пользуются более 570 тысяч пассажиров – это показатель того, как нужен был такой проект Московской агломерации", – цитирует вице-мэра РИА Новости.
Ликсутов отметил, что данные показатели будут только расти. По словам заммэра, станции и инфраструктура МЦД создавались с учетом данной перспективы с заложенным запасом пропускной способности на 20 лет вперед.
Ранее Ликсутов рассказал Москве 24, что с момента запуска МЦД пассажиры совершили более 93 миллионов бесплатных пересадок на метро. По его словам, эта цифра говорит о том, что каждый третий пассажир использует МЦД для мультимодальных поездок. Заммэра отметил, что МЦД были интегрированы в систему наземного городского транспорта за счет удобных и бесплатных пересадок на метро и МЦК.
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