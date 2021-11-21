Более 93 млн бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры за время работы МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Более 93 миллионов бесплатных пересадок на метро совершили пассажиры со дня запуска Московских центральных диаметров (МЦД), рассказал Москве 24 заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
По его словам, эта цифра говорит о том, что каждый третий пассажир использует МЦД для мультимодальных поездок. Заммэра отметил, что МЦД были интегрированы в систему наземного городского транспорта за счет удобных и бесплатных пересадок на метро и МЦК.
"Сегодня с МЦД-1 и МЦД-2 совершить бесплатную пересадку на метро и МЦК можно с 21 станции, к 2025 году, когда запустим все пять диаметров, их количество вырастет больше чем втрое – до 67 станций", – отметил Ликсутов.
Бесплатная пересадка с МЦД на метро и МЦК доступна на пересадочных станциях при оплате проезда картой "Тройка" в течение 90 минут с момента первой валидации.
Ранее Сергей Собянин утвердил проект комплексного благоустройства территории площадью 111,9 гектара, расположенной у станций Депо и Люблино МЦД-2. В рамках благоустройства запланирована постройка двух пешеходных переходов через Юго-Восточную хорду и пути МЦД-2, реконструкция прилегающих улиц, в частности участка Проектируемого проезда № 4108 вдоль путей.
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