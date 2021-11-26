Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно, в приоритете – МЦД

10:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Продлевать линии столичного метро в Подмосковье не всегда технически верно, главное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.
По словам градоначальника, на сегодняшний день ведется строительство линий метрополитена с выходом за МКАД. Однако нужно уделять основное внимание МЦД, так как проводить подземные линии на такие расстояния почти невозможно.
"В Некрасовку пришло метро, там Люберцы рядом, Рублево-Архангельское строим, там огромный анклав тоже, в Котельники вышли. Но самое главное направление – это наземное метро, Московские центральные диаметры. Потому что копать метро на такие расстояния фактически невозможно", – пояснил мэр столицы.
Присоединять к существующим линиям московской подземки другие длинные участки также технологически невозможно или не всегда правильно.
"Но наземное метро – это приоритет, которым мы занимаемся вместе с правительством Московской области. Тем более что если раньше оно существовало само по себе, то сегодня существует в системе Московского метрополитена", – уточнил Собянин.
Кроме того, по МЦД можно проехать по удобному тарифу и пересесть бесплатно на метро и обратно. То есть это и так является частью столичного метрополитена, подчеркнул мэр.
Московским центральным диаметрам исполнилось уже два года. На сегодняшний день действуют две линии из пяти запланированных. Поезда ходят от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.
Новые железнодорожные линии соединили 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро и МЦК. А к 2023 году планируют запустить третий диаметр – из Зеленограда в Раменское.
"Специальный репортаж": "МЦД: 2 года в пути"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: