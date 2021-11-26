Собянин: продлевать метро в Подмосковье не всегда возможно, в приоритете – МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Продлевать линии столичного метро в Подмосковье не всегда технически верно, главное внимание будет уделяться Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщил в интервью РИА Новости Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на сегодняшний день ведется строительство линий метрополитена с выходом за МКАД. Однако нужно уделять основное внимание МЦД, так как проводить подземные линии на такие расстояния почти невозможно.

"В Некрасовку пришло метро, там Люберцы рядом, Рублево-Архангельское строим, там огромный анклав тоже, в Котельники вышли. Но самое главное направление – это наземное метро, Московские центральные диаметры. Потому что копать метро на такие расстояния фактически невозможно", – пояснил мэр столицы.

Присоединять к существующим линиям московской подземки другие длинные участки также технологически невозможно или не всегда правильно.

"Но наземное метро – это приоритет, которым мы занимаемся вместе с правительством Московской области. Тем более что если раньше оно существовало само по себе, то сегодня существует в системе Московского метрополитена", – уточнил Собянин.

Кроме того, по МЦД можно проехать по удобному тарифу и пересесть бесплатно на метро и обратно. То есть это и так является частью столичного метрополитена, подчеркнул мэр.

Московским центральным диаметрам исполнилось уже два года. На сегодняшний день действуют две линии из пяти запланированных. Поезда ходят от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

Новые железнодорожные линии соединили 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро и МЦК. А к 2023 году планируют запустить третий диаметр – из Зеленограда в Раменское.

