МЦД вывели столичный транспорт на новый уровень – Собянин

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Московские центральные диаметры (МЦД), ставшие доступными для пассажиров два года назад, существенно улучшили столичный общественный транспорт и вывели его на новый уровень, заявил Сергей Собянин.

"Сегодня два года МЦД. Московские центральные диаметры вывели столичный транспорт на новый уровень. Там, где годами были маленькие полустанки, появились большие городские вокзалы. Вместо старых электричек – бесшумные поезда с климат-контролем. С приходом МЦД мы ввели единую тарифную систему, и люди стали экономить на поездках", – написал мэр Москвы на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Собянин отметил, что проект предполагает запуск еще трех диаметров, наиболее сложных с технической точки зрения. По его словам, дальнейшее развитие МЦД откроет огромные возможности для жителей столичного региона.

"Спасибо нашим партнерам в этом колоссальном проекте – РЖД и Подмосковью! Спасибо пассажирам, которые выбирают надежную железную дорогу", – подытожил Собянин.

Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что количество коротких поездок на Московских центральных диаметрах внутри города с момента их запуска выросло на 86%. По его словам, москвичи все чаще используют МЦД в качестве альтернативы другим видам транспорта. Ликсутов отметил, что сегодня МЦД в среднем перевозят более 570 тысяч человек в день.