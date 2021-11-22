Московским центральным диаметрам исполнилось два года. Сейчас действуют две линии из пяти запланированных. Поезда ходят от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска.

Новые железнодорожные линии соединили 57 станций. С 19 из них можно пересесть на метро и Московское центральное кольцо. А в 2023 году планируют запустить третий диаметр – из Зеленограда в Раменское. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Более того, мэр сообщил, что и МЦД-4 может начать работать также в 2023 году. И в 2024–2025 году годах начнут ходить поезда по пятому диаметру. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.