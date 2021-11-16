Собянин поздравил с 10-летием фонд ЕСПО

Сергей Собянин принял участие в торжественном собрании к 10-летию фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Он поблагодарил организацию за восстановление исторической памяти города, страны и людей, которые внесли большое вклад в развитие столицы.

Собянин напомнил, что в период княжения Сергея Александровича была заложена основа для развития города.

"Первая электростанция Москвы, которая положила начало мощному индустриальному электроснабжению большого города. Первые электрические трамваи положили начало огромному развитию общественного транспорта Москвы, без которого сегодня трудно представить наш город. <…> Московское центральное кольцо, которое сегодня является жемчужиной транспортной системы Москвы, тоже закладывалось в период управления городом Сергеем Александровичем", – подчеркнул мэр.

Он также отметил, что по инициативе Сергея Александровича было принято решение об ограничении промышленных сбросов в реку.

При этом великая княгиня Елизавета Федоровна была основоположником движения милосердия и благотворительности, добавил Собянин. По его словам, старые традиции сострадания в период пандемии приобрели современное звучание.

Председатель наблюдательного совета ЕСПО Анна Громова вручила мэру памятный знак, приуроченный к юбилею фонда.

Ранее Собянин рассказал, что в 2022 году власти столицы планируют благоустроить Конюшковскую улицу. По словам градоначальника, основная цель – сделать улицу более комфортной для пешеходов. В рамках проекта в районе Малого Конюшковского переулка будет организован новый пешеходный переход.

