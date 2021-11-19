Собянин положительно оценил эффект от нерабочих дней в Москве

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Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни оказали положительный эффект на эпидемиологические показатели по коронавирусу в Москве.

"Нерабочие дни дали, конечно, очень хороший эффект", – сказал мэр в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, резко снизился показатель заболеваемости, причем эффект от принятых мер сохраняется и сейчас.

"Если сравнивать четверговые показатели, которые были на этой неделе, и 2–3 недели назад, когда мы видели пики заболеваемости. Заболеваемость, выявляемость снизилась в два раза, и мы видим это по резкому снижению заболеваемости и по другим показателям", – пояснил он.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице после окончания нерабочих дней заболеваемость COVID-19 снизилась на 50%, а число госпитализаций – на 45%. По ее словам, в настоящее время удалось освободить 1,4 тысячи коек для пациентов с коронавирусом.

Также она сообщила, что ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошла половина от числа ранее привитых жителей Москвы.