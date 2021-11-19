Ревакцинацию от коронавируса прошли 50% ранее привитых москвичей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ревакцинацию от коронавирусной инфекции прошли половина от числа ранее привитых жителей Москвы. Такие данные привела заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24".

"Вызывает тревогу то, что на сегодняшний день мы не только должны стимулировать людей вакцинироваться первый раз. Доля людей, которые вакцинировались достаточно давно, и им обязательно необходимо проходить повторную вакцинацию или ревакцинацию, тоже растет", – заявила она.

Ранее россиянам сообщили о безопасности ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными вакцинами раз в полгода. Такое заявление сделал доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский.

По словам специалиста, главным условием для получения повторной прививки является отсутствие противопоказаний у человека.

До этого врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказывал, какой вакциной эффективнее всего ревакцинироваться от COVID-19. Он отмечал, что комбинация различных препаратов эффективна для предотвращения заражения коронавирусом.

