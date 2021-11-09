Врач рассказал о плюсах вакцинации и ревакцинации разными препаратами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Вакцинация и ревакцинация разными препаратами от коронавируса может давать большую защиту организму, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По его словам, различные научные данные свидетельствуют, что ревакцинацию можно делать препаратами, созданными на разных платформах, главное, чтобы эти платформы были исследованы и показали свою эффективность.

Тимаков пояснил, что если в России сделать прививку одним препаратом, то за рубежом можно пройти ревакцинацию другим. При этом вакцинироваться и ревакцинироваться можно вакцинами, созданными на одной платформе, – "Спутник V" и "Спутник Лайт".

"То есть комбинация вакцин для ревакцинации, она разнообразна, и работы показывают, что различные комбинации различных платформ, они зачастую даже более эффективны, чем вакцинация одной платформой. Но и так и так делать можно", – сказал Тимаков в эфире YouTube-канала.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet ранее опубликовал исследование, подтверждающее высокий уровень безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".

В публикации говорится, что препарат показывает высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что благодаря стимулирующим мерам темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз.