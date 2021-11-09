Врач рассказал о плюсах вакцинации и ревакцинации разными препаратами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вакцинация и ревакцинация разными препаратами от коронавируса может давать большую защиту организму, заявил врач-вирусолог Евгений Тимаков в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
По его словам, различные научные данные свидетельствуют, что ревакцинацию можно делать препаратами, созданными на разных платформах, главное, чтобы эти платформы были исследованы и показали свою эффективность.
Тимаков пояснил, что если в России сделать прививку одним препаратом, то за рубежом можно пройти ревакцинацию другим. При этом вакцинироваться и ревакцинироваться можно вакцинами, созданными на одной платформе, – "Спутник V" и "Спутник Лайт".
"То есть комбинация вакцин для ревакцинации, она разнообразна, и работы показывают, что различные комбинации различных платформ, они зачастую даже более эффективны, чем вакцинация одной платформой. Но и так и так делать можно", – сказал Тимаков в эфире YouTube-канала.
Авторитетный медицинский журнал The Lancet ранее опубликовал исследование, подтверждающее высокий уровень безопасности однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт".
В публикации говорится, что препарат показывает высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ.
До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что благодаря стимулирующим мерам темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз.
Часть регионов России столкнулась с нехваткой коек для пациентов с COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: