Темпы вакцинации в РФ увеличились в 4–5 раз – Минздрав

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Благодаря стимулирующим мерам темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз. Об этом в ходе рабочей поездки в Рязанскую область заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4–5 раз, темпы очень хорошие", – подчеркнул министр.

Вместе с тем он напомнил, что в настоящий момент в России под наблюдением врачей находятся 1,37 миллиона пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Ранее Мурашко заявил, что в РФ растет детская заболеваемость COVID-19. Глава Минздрава подчеркнул, что в стране уже разрабатывается вакцина, которую можно делать несовершеннолетним. Экспертиза препарата приближается к завершению.

