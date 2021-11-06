Темпы вакцинации в РФ увеличились в 4–5 раз – Минздрав

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Благодаря стимулирующим мерам темпы вакцинации от коронавируса в России выросли примерно в 4–5 раз. Об этом в ходе рабочей поездки в Рязанскую область заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
"Те меры, которые были приняты, в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали. Мы видим, что общее количество пациентов возросло практически в 4–5 раз, темпы очень хорошие", – подчеркнул министр.
Вместе с тем он напомнил, что в настоящий момент в России под наблюдением врачей находятся 1,37 миллиона пациентов с подтвержденным коронавирусом.
Ранее Мурашко заявил, что в РФ растет детская заболеваемость COVID-19. Глава Минздрава подчеркнул, что в стране уже разрабатывается вакцина, которую можно делать несовершеннолетним. Экспертиза препарата приближается к завершению.
Минздрав заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей
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