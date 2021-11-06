В России выявили 41 335 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

За минувшие сутки в России подтвердили 41 335 новых случаев коронавируса. В 4 671 (11,3%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

В Москве выявили 6 880 случаев заражения COVID-19, в Санкт-Петербурге – 3 138, в Московской области – 3 085. В Самарской области подтвердили 1 621 случаев, в Воронежской и Нижегородской областях – по 795, в Республике Крым – 776, в Свердловской области – 741, в Красноярском крае – 719, в Пермском крае – 711.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 755 930 случаев COVID-19. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Республике Алтай, Камчатском крае и в Тыве.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 188 смертей от последствий коронавируса, за весь период в стране скончались 245 635 человек. Победить болезнь за прошедшие сутки смогли 29 201 человек, за весь период пандемии – 7 535 172.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что примерно 4,5 миллиона москвичей получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что цифра не точная, так как некоторые жители вакцинируются в других регионах. Однако динамика вакцинации, по мнению мэра, неплохая.

Он также добавил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется. Такой вывод можно сделать, исходя из динамики заболевания и количества госпитализаций.

