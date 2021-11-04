В ВОЗ призвали россиян сократить количество контактов в нерабочие дни

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Всемирная организация здравоохранения призвала россиян сократить контакты и продолжать соблюдать противоэпидемические меры во время нерабочих дней. Об этом представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович рассказала ТАСС.

Специалист отметила, что гражданам стоит сократить даже личные контакты, а также носить маски, регулярно мыть руки и проветривать помещения.

"Очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами РФ – Минздравом и Роспотребнадзором. Они наилучшими образом осведомлены об эпидемической ситуации в стране, их эксперты вовлечены во всю техническую работу с ВОЗ, и поэтому эти органы лучше всего могут давать конкретные рекомендации и предпринимать соответствующие меры", – посоветовала Вуйнович.

При этом эксперт подчеркнула, что переболевшие коронавирусом могут уязвимы для других инфекций. В случае появления каких-либо симптомов Вуйнович рекомендует оборвать все контакты и проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн.

За минувшие сутки в России подтвердили 40 217 новых случаев коронавируса. В 3 532 (8,8%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 673 860 случаев (+0,47%) коронавируса.

На Москву пришлось 6 305 случаев, на Санкт-Петербург – 3 271, на Московскую область – 2 732. В Самарской области выявили 1 603 случаев заражения, в Воронежской области – 802, в Нижегородской области – 799, в Республике Крым – 752, в Свердловской области – 730, в Красноярском крае – 718, в Пермском крае – 709.

