В России выявили 40 217 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

За минувшие сутки в России подтвердили 40 217 новых случаев коронавируса. В 3 532 (8,8%) случаях болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.

На Москву пришлось 6 305 случаев, на Санкт-Петербург – 3 271, на Московскую область – 2 732. В Самарской области выявили 1 603 случаев заражения, в Воронежской области – 802, в Нижегородской области – 799, в Республике Крым – 752, в Свердловской области – 730, в Красноярском крае – 718, в Пермском крае – 709.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 8 673 860 случаев (+0,47%) коронавируса. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае и Республике Алтай.

За последние сутки в РФ подтвердили 1 195 смертей от последствий коронавируса, за весь период в стране умерли 243 255 человек. За прошедшие сутки выздоровели 31 928 человек, за весь период пандемии – 7 477 366.

Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным. По словам заместителя директора научно-исследовательского института имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяны Руженцовой, больной больше не заразен, если получил отрицательный результат теста на COVID-19.

