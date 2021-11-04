Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Ситуация с COVID-19 в Москве стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала Россия 1.

Такой вывод можно сделать, исходя из динамики заболевания и количества госпитализаций, отметил Собянин.

"Сегодня выявляемость колеблется где-то в районе 6 000 ежесуточно, доходило до 8 000. Мы надеемся, ситуация будет выправляться", – подчеркнул мэр Москвы.

При этом он добавил, что эффективность нерабочей недели можно будет оценить в конце следующей недели, когда горожане окончательно вернутся на работу.

Ранее Собянин рассказал, что примерно 4,5 миллиона москвичей получили два компонента вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что цифра не точная, так как некоторые жители вакцинируются в других регионах. Однако динамика вакцинации, по мнению мэра, неплохая.

