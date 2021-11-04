Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве снизилось за неделю – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю снизилось с 1 600 до 1 500. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 1.

"Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели", – отметил Собянин.

В Москве за последние сутки выявили 6 305 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализировали 1 580 человек, на ИВЛ находится 730 пациентов. В городе выздоровели еще 6 633 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 618 624.

Ранее Собянин заявил, что в городе стабилизировалась ситуация с коронавирусом, поэтому власти не планируют продлевать нерабочие дни с 8 ноября. После столица возвратится к обычной жизни, но с некоторыми ограничениями.

