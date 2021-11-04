В Москве выявлено 6 305 новых случаев COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве за последние сутки выявили 6 305 новых случаев коронавируса, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.
За сутки госпитализировали 1 580 человек, на ИВЛ находится 730 пациентов.
"В городе выздоровели ещё 6 633 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 618 624", – говорится в сообщении.
В столице за 24 часа скончались 97 пациентов с диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на COVID-19.
В России за минувшие сутки подтвердили 40 217 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 8 673 860 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае и Республике Алтай.
Ранее ученые обнаружили новое опасное последствие COVID-19. Они установили, что коронавирус может вызвать поражение внутреннего уха, которое влечет проблемы с вестибулярной функцией и слухом.
Москвичам рассказали о ситуации с COVID-19 в России
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