Попова заявила, что говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в РФ пока рано

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Темпы роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ снизились, но говорить о стабилизации ситуации еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в 9 регионах РФ, где наблюдается неблагоприятная эпидобстановка, отмечен недостаточный уровень вакцинации против коронавируса.
"Особенно хотелось бы отметить категории лиц старшего возраста, старше 60 лет, поскольку именно у них развиваются тяжелые осложнения, подчас приводящие к необратимым последствиям для здоровья", – добавил он.
Министр уточнил, что там, где сделали прививку больше 60–70% населения, нагрузка на здравоохранение становится минимальной. Однако темпы вакцинации в РФ требуется увеличить, особенно в 10 регионах – это Ростовская, Кемеровская области, Камчатский край, Тульская область, Дагестан, Коми, Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Хабаровский край и Карачаево-Черкесия.
Ранее Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией в России. По словам главы государства, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было. В связи с этим президент не исключил необходимости строительства дополнительных госпиталей по проектам министерства обороны России.
Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
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