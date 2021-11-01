Собянин рассказал, сколько москвичей госпитализировали с коронавирусом за последнюю неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице за последнюю неделю было госпитализировано 10 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения московского штаба общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.

"За последнюю неделю только госпитализировано около 10 тысяч человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но все равно ситуация остается сложной", – сказал Собянин.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил, почему некоторые люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, все равно могут заболеть. По словам главы Центра имени Гамалеи, это связано с тем, что при "Дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать.