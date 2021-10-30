Гинцбург рассказал, почему даже привитые могут заразиться COVID-19

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Люди, вакцинированные от COVID-19, могут заболеть из-за того, что при штамме "Дельта" клетки памяти не успевают сработать, рассказал глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом сообщает РИА Новости.

"Привитые заражаются, потому что при "Дельта"-штамме клетки памяти не успевают сработать. "Дельта"-штамм изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри клеток. Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител", – сказал он.

По словам Гинцбурга, через 6−8 месяцев после прививки уровень антител в организме начинает снижаться и противовирусную защиту начинают осуществлять клетки памяти, которые сохраняются. Однако они начинают вырабатывать антитела на 2–4 день после попадания вируса в организм, что слишком поздно.



Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "Дельта"-штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, заключили ученые.