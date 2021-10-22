В Московском регионе нашли образцы варианта коронавируса AY.4.2

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Единичные образцы нового варианта коронавируса AY.4.2 обнаружили в столичном регионе, сообщил ТАСС руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он уточнил, что образцы новой сублинии штамма "Дельта" пока единичные. Этот вариант коронавируса отличается несколькими заменами, в том числе двумя ключевыми мутациями в гене спайкового белка – Y145H и A222V.

По словам Хафизова, привившиеся защищены от этого штамма так же, как и от исходного варианта "индийского" штамма.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "Дельта"-штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, заключили ученые.