В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса

Фото: стопкоронавирус.рф

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф.

"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по РФ, так и в регионах", – рассказала вице-премьер.

По словам Голиковой, данные о вакцинации и тепловая карта будут меняться каждую неделю, исходя из средненедельных показателей по заболеваемости по субъектам РФ, а также исходя из данных по вакцинации, накопленных за неделю.

Граждане могут выбрать интересующий регион и увидеть на карте данные по вакцинации, данные по действующим ограничениям, актуальную статистику заболеваемости и смертности.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.

Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. В инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит много пациентов. Проценко выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.