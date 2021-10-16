В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса

Фото: стопкоронавирус.рф
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о запуске счетчика вакцинации от COVID-19 и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в стране на портале стопкоронавирус.рф.
"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по РФ, так и в регионах", – рассказала вице-премьер.
По словам Голиковой, данные о вакцинации и тепловая карта будут меняться каждую неделю, исходя из средненедельных показателей по заболеваемости по субъектам РФ, а также исходя из данных по вакцинации, накопленных за неделю.
Граждане могут выбрать интересующий регион и увидеть на карте данные по вакцинации, данные по действующим ограничениям, актуальную статистику заболеваемости и смертности.
Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что российским врачам необходимо усилить разъяснительную работу о коронавирусе среди населения в связи с ростом числа заболевших.
Он подчеркнул, что поддерживает оперативную связь с коллегами со всей России. В инфекционных моногоспиталях в настоящее время лечение проходит много пациентов. Проценко выразил мнение, что это связано с низким уровнем вакцинации.
В Москве выявили 6 631 новый случай COVID-19
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