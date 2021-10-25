Три случая заражения штаммом коронавируса AY.4.2 выявили в Москве и области

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Новым вариантом коронавируса AY.4.2 заразились три человека в Москве и Подмосковье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Мои коллеги буквально на днях говорили, что мы видим еще одну мутацию (коронавируса АY.4.2. – Прим. ред.), тоже еще одну, которую объявили коллеги в Великобритании. У нас мы ее увидели в Москве и Подмосковье, три таких случая, и очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит", – сказала Попова.

Ранее ученые из Великобритании предупредили о появлении потомка "Дельта"-штамма коронавируса. Вирусологи, которые отслеживали генетическую эволюцию мутации, заявили, что на нее приходится почти 10% заражений в Великобритании.

Исследователи считают, что новая мутация на 10–15% заразнее своего предшественника, который все еще доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным COVID-19 за все время пандемии, заключили ученые.

