Попова назвала процент повторно переболевших COVID-19 в России

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Примерно 0,25% россиян, переболевших COVID-19, заболевают еще раз. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Попова также отметила, что следует быть уверенным в том, что и первый и второй раз это была коронавирусная инфекция.
Глава Роспотребнадзора объяснила, что, когда специалисты НИИ эпидемиологии разбираются достаточно подробно, далеко не всегда они видят в первом случае именно "истинный ковид".
Ранее Анна Попова сообщила, что доля заболевших ковидом россиян после полного курса вакцинации составляет от 2 до 5%.
Она также уточнила, что из числа привитых россиян практически нет тех, кто попадает в больницы с тяжелым течением болезни. По ее словам, это достаточно хороший показатель для вакцины.
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