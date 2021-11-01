Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.
"Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения – только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших", – сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.
По словам главы государства, таких показателей заболеваемости в стране никогда не было. В связи с этим Путин не исключил необходимости строительства новых госпиталей по проектам министерства обороны России.
"В том числе (прошу. – Прим. ред.) продолжать оказывать поддержку гражданской медицинской службе. Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений", – уточнил Путин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 остается достаточно сложной. При этом он уточнил, что для медработников, трудящихся в "красных" зонах, существует система выплат и поддержки.
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