Попова заявила, что о серьезных ограничениях из-за пандемии в России речи не идет

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Речи о новых суперзапретах и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 24".

По ее словам, нужно соблюдать те меры, которые уже есть.

Ранее главный санитарный врач называла введение QR-кодов в регионах страны недостаточным для борьбы с коронавирусом.

"От перегибов никто не застрахован, но когда я это говорила, как раз мы разрабатывали комплекс мер, которые сегодня и реализуются. Вот последние две недели как раз этот комплекс мер и реализуется. И нерабочие дни, и контроль за масками", – сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ситуация в больницах для пациентов с COVID-19 в РФ остается достаточно сложной. При этом Песков уточнил, что для медработников, трудящихся в "красных" зонах, существует система выплат и поддержки. Однако сильная физическая и эмоциональная нагрузка все равно остается.

За последние сутки в России подтвердили 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. На Москву пришлось 7 103 случая, на Санкт-Петербург – 3 250. Всего в РФ зарегистрировано 8 554 192 случая COVID-19.

