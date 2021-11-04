Собянин заявил, что около 4,5 млн москвичей полностью вакцинировались

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Примерно 4,5 миллиона москвичей получили два компонента вакцины от коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу Россия 1.

При этом Собянин отметил, что цифра не точная, так как некоторые жители вакцинируются в других регионах. Однако динамика вакцинации, по мнению мэра, неплохая.

"Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что несмотря на стабилизацию динамики заболеваний, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя, не надеяться на авось, а вакцинироваться", – отметил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что в столице количество ежедневных госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю снизилось с 1 600 до 1 500. Динамики роста, по словам мэра, в столице не наблюдается.

