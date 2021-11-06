Названы самые частые симптомы COVID-19 у привитых

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После вакцинации риск заболеть коронавирусом значительно снижается, сообщает Датское радио (DR). В то же время полностью исключать вероятность заболеть COVID-19 не стоит.
Инфекционист Томас Бенфилд и иммунолог Руне Хартманн рассказали, что у вакцинировавшихся болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у непривитых. Также были случаи госпитализации, но у них все проходило не так критично.
Специалисты назвали ситуацию, при которой привитые люди заражаются коронавирусом, "прорывной инфекцией". Чаще всего у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. Зато жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.
Медики также говорят, что на степень тяжести влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни.
"Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение", – говорят иммунологи.
Они рекомендуют даже при полной вакцинации следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.
Ранее доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда пациент с коронавирусом перестает быть заразным для окружающих. Она отмечала, что для этого человеку необходимо получить отрицательный результат теста на COVID-19.
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