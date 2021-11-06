В России растет детская заболеваемость коронавирусом – Мурашко

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Детская заболеваемость коронавирусом растет в России. Об этом во время рабочей поездки в Рязанскую область заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.
Он напомнил, что только в Рязанской области под наблюдением медиков находятся более 3 тысяч несовершеннолетних.
"Нужно отметить, что очень важно защитить маленьких детей, поэтому сейчас идет экспертиза, завершается уже, новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна. Все эти вакцины делаются на платформе вакцины "Спутник", которая доказала, что она безопасна и эффективна", – сказал глава Минздрава.
Министр также отметил высокую востребованность вакцины "Спутник лайт". По словам Мурашко, дополнительные поставки препарата в регионы начнутся с 8 ноября.
"В доступности есть вакцины. Видим, что высокая востребованность вакцины "Спутник лайт", дополнительные объемы заказаны, со следующей недели планируем начать поставки в регионы", – пояснил глава Минздрава.
Ранее медики рассказали о неожиданных последствиях COVID-19 для детей. Испанские ученые пришли к выводу, что пандемия коронавируса вызвала рост распространения расстройств пищевого поведения (РПП) у детей и подростков.
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