Эксперт рассказал, почему дети стали тяжелее переносить коронавирус

В России 50% детей болеют коронавирусом бессимптомно. Об этом заявили в Минздраве.

При этом в стране все чаще фиксируют сложные случаи, когда несовершеннолетние переносят ковид так же, как и взрослые, с полным набором симптомов и долгим восстановлением. Сейчас московские врачи лечат малыша, который подхватил коронавирус от мамы на третий день жизни. Потребовалась искусственная вентиляция легких.

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог Николай Крючков рассказал, почему ковид стал тяжелее протекать у детей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.